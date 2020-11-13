Песков назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 17 декабря возможной датой проведения большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 13 ноября.

В то же время он отметил, что окончательное решение еще не принято. «Мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию — когда именно это произойдет и как именно», — сказал он.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция президента пройдет в «необычном формате». В частности, в нее включат элементы прямой линии, которая была отменена в этом году в связи с пандемией коронавируса, уточнил он. Представитель Кремля также добавил, что планы относительно мероприятия могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию 2019 года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.