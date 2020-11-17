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В Кремле рассказали о скучающем по живому общению Путине

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину во время пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений не хватает живого общения. Об этом в эфире Первого канала рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер любит общаться с людьми и нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. «И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном формате.

Представитель Кремля пояснил, что Путин работает в режиме, «растянутом по суткам». «Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал 17 декабря возможной датой проведения большой пресс-конференции Путина. В то же время он отметил, что окончательное решение еще не принято. До этого Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция президента пройдет в «необычном формате». В частности, в нее включат элементы прямой линии, которая была отменена в этом году в связи с пандемией коронавируса.

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