Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается покидать пост. Так он ответил на просьбу прокомментировать слухи в СМИ о якобы отставке главы государства по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

«Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», — сказал он.

Ранее британское издание The Sun сообщило о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем.

В июне в одном из интервью Путин не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Отвечая на вопросы о возможном преемнике, глава государства никогда имен не называет. Год назад президент говорил, что думает об этом с 2000 года, но окончательный выбор остается за избирателями.