Путин высказался о дозволенности критики власти

Наказание за репост опасных фейков и другие правила поведения в интернете нужны, но речь не идет о недозволенности критики власти. Так об этом высказался российский лидер в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Критика власти у нас не запрещена, запрещено поругание символов государства — флага, герба, гимна», — сказал он.

По его словам, наказание оправдано в случае распространения «фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику». Он привел в пример информацию о способах совершения суицида и детскую порнографию.