Путин назвал проблему оппозиции в России

Граждане хотят понять предложения тех, кто критикует власть, но не всегда получают эту информацию. Проблему российской оппозиции президент России Владимир Путин назвал в интервью ТАСС, пятнадцатая серия которого вышла в понедельник, 17 марта.

«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна? И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» — сказал глава государства.

Накануне, комментируя деятельность российской оппозиции, Путин отметил, что «бардак и шоу нам не нужны».

В предыдущих сериях интервью Путин назвал цель существования оппозиции, а также посоветовал ее представителям предложить позитивную программу вместо постоянной критики власти. В частности, по его словам, выражать несогласие можно в интернете, а не на несанкционированных протестах.

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