Шнуров поддержал «барное сопротивление» новогоднему локдауну в Петербурге

Музыкант Сергей Шнуров поддержал отказ кафе и баров Санкт-Петербурга соблюдать требования мэрии об ограничении работы общепита в новогодние праздники. Он вновь раскритиковал решение властей о локдауне в своем Instagram во вторник, 8 декабря.

«Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет!» — написал артист.

Шнуров вспомнил о том, как праздновался Новый год в Санкт-Петербурге в конце 1980-х, когда все заведения также были закрыты: «Кто-то из нашей компании нашел открытый парадняк. Забурились. Окна без стекол. Но от батарей тепло. Закуску с собой носить было не принято. Не интеллигентно. Занюхивали мы головой собутыльника».

Музыкант заявил, что более не хочет повторения такого праздника.

Ранее во вторник стало известно, что более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления».

4 декабря Шнуров обматерил закрывших Санкт-Петербург на Новый год чиновников.