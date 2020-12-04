Шнуров обматерил закрывших Санкт-Петербург на Новый год чиновников

Российский певец Сергей Шнуров обматерил чиновников Санкт-Петербурга, решивших закрыть на Новый год и праздники все заведения общепита в городе. Свое обращение музыкант опубликовал в Instagram.

После проверки состоявшихся на прошлой неделе концертов Басты Роспотребнадзором петербургское правительство решило запретить почти все массовые мероприятия. Шнуров прокомментировал это решение городских властей, ставшее ужесточением уже введенных ограничений: «Закрыть кафе и рестораны в праздники — это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант. Что случилось? Запретить! Им ***** [все равно]», — отметил музыкант, назвав такой шаг последним ударом по «едва живому» предпринимательству и настроению людей.

«К сожалению, вирус не смотрит в календарь и не знает выходных. Он выходит на работу каждый день. И борьба с ним должна носить системный характер. Санитарные нормы требуют разумности, внимательности и последовательности — это то, чего у властей нет. В очередной раз, ****** [ударили] по Воронежу. Баста, карапузики, закончилися танцы», — подытожил Шнуров.

В комментариях к записи Баста и его фанаты обвинили певца в том, что шумиха вокруг концерта поднялась из-за него: «Спасибо Шнурику за это». Позже Шнуров опубликовал новое матерное стихотворение, посвященное рэп-исполнителю, указав, что вина в ограничительных мерах лежит и на нем.

Из тебя парламентарий намбо ван,

В дом зашел и даже ног не вытер.

Поздравляю, Вася, ты болван.

Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер.

Чтоб понятно каждому столбу,

Торг со мною просто невозможен.

А компания твоя, о, я *** [в возмущении], —

За тебя Онищенко, Пригожин.

Щас еще Стас приведет жену.

В городе моем случилась баста,

Это ставлю я тебе в вину.

Думать головой учись, жопастый.

2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом на время новогодних праздников. С 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны, за исключением сервисов доставки, обслуживания на вынос, производственных столовых, предприятий общепита на транспорте. С 20 декабря по 10 января ограничен доступ в Ледовый зоопарк, музеи, театры, на выставки и концерты. Не разрешается проводить любые мероприятия численностью более 50 человек, туристические и экскурсионные поездки на автобусе.

30 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проверит концерт Басты во время вспышки COVID-19. Сам рэпер, комментируя критику в свой адрес из-за проведения концертов во время пандемии, заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.