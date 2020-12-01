Мишустин раскритиковал концерт Басты в пандемию и пообещал принять меры

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о концерте рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, заявив, что пренебрегать здоровьем россиян во время пандемии недопустимо. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3» во вторник, 1 декабря.

«Нам, конечно, необходимо разобраться, и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — недопустимо», — заявил Мишустин.

О выступлении Басты премьер-министру доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации, когда в прошедшие выходные на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась. В рамках эпидрасследования вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд».

При этом Попова и Мишустин не уточнили, что речь идет о концерте Басты в комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, однако, по данным Telegram-канала, чиновники обсуждали именно выступление российского рэпера.

30 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проверит концерт Басты во время вспышки COVID-19. Сам рэпер, комментируя критику в свой адрес из-за проведения концертов во время пандемии, заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей. По словам Басты, «тему» с осуждениями его концертов раскручивают «специально через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанных с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись».