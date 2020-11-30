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Роспотребнадзор проверит концерт Басты во время вспышки COVID-19

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Баста
Баста
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить обстоятельства концерта рэпера Басты во время вспышки COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Во время мероприятия якобы были нарушены введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения.

Управление ведомства уточнит все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований.

Ранее президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров от лица организации осудил проведения концертов рэпера Басты и группы «Чиж & Co» в полных залах на фоне пандемии коронавируса. Он призвал провести дополнительную проверку относительно организаторов концертов, подвергнувших риску здоровье зрителей.

Концерт музыканта прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей.

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