Комитет по культуре Санкт-Петербурга прокомментировал жалобы на концерт Басты

Комитет по культуре Санкт-Петербурга прокомментировал жалобы на прошедший 27 ноября концерт рэпера Басты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам представителей комитета, мероприятие было согласовано по всем нормам и правилам. «Вместимость зала составила допустимые 50 процентов, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи», — отметили в ведомстве.

Утверждается также, что организатор концерта заменил танцпол на партер с установленными в нем зрительскими креслами. В рамках чек-листа контрольных мероприятий проводилась фотофиксация.

В комитете заявили, что на кассах, в фойе и гардеробах соблюдалась санитарная дистанция. Все сотрудники носили средства индивидуальной защиты.

27 ноября специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга рассказали, что проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на организацию концерта Басты. Пользователи писали, что на мероприятии не соблюдались ограничительные меры по COVID-19.