Баста сообщил о трагедии в семье

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) сообщил о смерти своего отца. О трагедии в семье музыкант написал на своей странице в Instagram.

Михаил Вакуленко скончался в возрасте 60 лет. «Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность», — отметил Баста. Причину смерти родителя музыкант не уточнил.

Ранее Баста вошел в топ-10 знаменитостей с самыми высокими заработками за 2019 год. Его доход за год оценили в 6,6 миллиона долларов.