Названы российские знаменитости с самыми высокими заработками

Российское издание Forbes опубликовало рейтинг знаменитостей с самыми высокими заработками за 2019 год. Список возглавил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Доход Шнурова за год оценили в 8,8 миллиона долларов. Отмечается, что в среднем за выступление «Ленинграда» на корпоративе Шнуров и его коллеги зарабатывают по 150 тысяч долларов, однако один из российских миллиардеров заявил, что музыкант зарабатывает от 300 тысяч долларов за выступление.

На втором месте оказался рэпер Егор Крид, доход которого оценили в 6,9 миллиона долларов. На третьей строчке — Дима Билан с 6,8 миллиона долларов.

В топ-10 также вошли рэпер Баста (6,6 миллиона долларов), Филипп Киркоров (6,6 миллиона), Полина Гагарина (6,4 миллиона), группа «Би-2» (6 миллионов), Григорий Лепс (5,3 миллиона), Тимати (5,1 миллиона) и Иван Ургант (5,1 миллиона).