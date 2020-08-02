Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с женой, певицей Аллой Пугачевой. Он в резкой форме высказался по этому поводу в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Артист отказался ответить на вопрос корреспондента о проблемах в браке. «Делать мне нечего», — заявил шоумен.

Ранее концертный директор певицы Елена Чупракова сообщила, что информации о разводе звездной пары верить не стоит. «Ничего такого не было и нет», — сказала она.

В последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы — пятый.