Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам исполнителя, в настоящее время «отношений никаких нет», также нет и дружбы между домами. Артист утверждает, что иная ситуация была бы странной.

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При этом Киркоров отметил, что испытывает чувство любви и благодарности по отношению к Пугачевой. «И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», — сказал певец.

В апреле прошлого года Киркоров рассказал, почему его союз с Пугачевой распался. По словам артиста, совместная жизнь с певицей была гладкой. «Может быть, сглазили. Слишком все мы выставили напоказ. Слишком оправдывались, что у нас все хорошо. Надо было забить и жить своей жизнью», — заявил он.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.