Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Российская музыкальна группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

Видеоклип к песне Uno побил рекорд «Евровидения», набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. В результате российский коллектив побил рекорд клипа Toy израильской исполнительницы Нетты, который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 миллиона просмотров.

При этом число просмотров клипа Big продолжает постоянно расти. Авторы публикации уверены, что к концу текущего года видео вполне может набрать более 150 миллионов просмотров.

В июне пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas. В комментариях к посту Little Big заподозрили в плагиате песен. Автор видео сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps, который The Black Eyed Peas выпустила в 2003 году. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м.