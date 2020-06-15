Объявлены даты проведения «Евровидения» в 2021 году. Об этом сообщается на сайте музыкального фестиваля.

Два полуфинала состоятся 18 и 20 мая. Финал фестиваля запланирован на 22 мая. Мероприятие организуют в комплексе Ahoy в Роттердаме.

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В 2020 году Евровидение было отменено в связи с пандемией коронавируса. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Вместо финала конкурса устроили онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), на котором российская группа Little Big представила альтернативную версию песни Uno.

22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз.

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