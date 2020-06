Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

vk.com/

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas. Ролик опубликован в сообществе «Двач» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту Little Big заподозрили в плагиате песен. Автор видео сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps, который The Black Eyed Peas выпустила в 2003 году. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м. Помимо этого были обнаружены сходства в отрывках песен I'm OK и Scream & Shout.

22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз.

