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16:32, 12 июля 2025Из жизни

Захлебывающегося в океане оленя едва спасли от акул

В США спасатели вытащили из океана живого оленя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

В штате Флорида, США, помощь спасателей неожиданно понадобилась оленю, оказавшемуся среди волн. Об этом сообщает Fox 35.

Начинающий спасатель Лео Питерс рассказал, что сначала услышал крик оленя. Он был уверен, что его зовет на помощь человек, но, всмотревшись в океан, увидел животное. Вместе со старшим спасателем Чейзом Хантером они поплыли к захлебывающемуся оленю.

Хантер схватил животное и попытался положить его на доску. «Это была борьба. Он тяжелый. Я устал. Все устали», — вспомнил он. По словам мужчины, он успокаивал оленя словами поддержки и в конце концов с помощью Питерса смог спасти его. Они вытащили оленя живым на берег, несмотря на проливной дождь и плавающих неподалеку акул. «У нас есть работа, которую нужно делать, — отметил Хантер. — Мы спасаем жизни: будь то человеческая жизнь или, в данном случае, оленя».

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Оказавшись на суше, олень тут же вскочил на ноги. Его переправили через оживленную трассу и выпустили в лесу. Спасатели так и не выяснили, почему олень плавал в океане. Непонятно также, сколько времени он там провел.

Ранее сообщалось, что в Австралии 16-летний мальчик попал в больницу после нападения акулы. Его на досках вынесли на берег серферы.

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