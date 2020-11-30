Баста увидел в критике его концертов во время пандемии нападки конкурентов

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) прокомментировал критику и осуждения в свой адрес из-за проведения концертов в комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Он опубликовал видеообращение в Instagram, заявив, что волна негодования была поднята в прессе специально усилиями конкурентов и организаторов других выступлений.

«Хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала "Ледового дворца" на наших концертах составила 50 процентов. В сети пишут о допустимых 25 процентах зрителей в зале, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — подчеркнул хип-хоп-исполнитель.

Баста добавил, что на концертах не было билетов без мест и отсутствовал танцевальный партер, а всем зрителям, пришедшим без медицинских масок, их раздавали на входе бесплатно.

Рэпер предположил, что его «хорошо организованное мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами». Он подчеркнул, что «тему» с критикой в его адрес начали раскручивать «специально через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанных с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись».

28 ноября специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга объявили, что проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на организацию концерта Басты. Пользователи писали, что на мероприятии не соблюдались ограничительные меры по COVID-19.

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