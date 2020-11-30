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Заслуженные врачи России осудили проведение концерта Басты в полном зале

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров от лица организации осудил проведения концертов рэпера Басты и группы «Чиж & Co» в полных залах на фоне пандемии коронавируса. Его слова приводятся в группе ассоциации в Facebook.

«Призываю провести дополнительную проверку относительно организаторов концертов, подвергнувших риску здоровье зрителей, и в случае выявления нарушений противоэпидемиологических требований, призвать виновных [к] ответу!» — сказал Егоров. Проведение таких массовых мероприятий он счел недопустимым в условиях, когда в стране ежедневно фиксируют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, Егоров обратился к населению и призвал задумываться о своем здоровье, прежде чем покупать билеты на концерт. «Никто не живет в параллельном мире! Опасность совсем рядом! Неужели человека надо завести на экскурсию в "красную зону", чтобы он понял, насколько и чем он рискует?» — удивился Егоров.

Ранее специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга заявили, что проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на организацию концерта Басты. Пользователи писали, что на мероприятии не соблюдались ограничительные меры по COVID-19.

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