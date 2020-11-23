Баста рассказал о конфликте с Карпиным и попытке тренера сорвать его концерт

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, рассказал о конфликте с главным тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

Баста вспомнил о попытке тренера сорвать его концерт. «Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда "Ростов" там играть больше не сможет. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру с Ростовом. Очередной тренер, который поработает в клубе», — заявил он.

Музыкант добавил, что старается не конфликтовать, но в этом случае ему стало обидно, поскольку приезжий человек давал ему советы о жизни в городе. «Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот», — подытожил он.

Конфликт между Бастой и руководством «Ростова» произошел в сентябре 2018 года. Представители клуба, а также Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что газон на стадионе пострадал из-за защитного покрытия, которое монтировалось перед выступлением рэпера. После этого Баста раскритиковал фанатов «Ростова».

Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. Лучшим результатом команды под руководством тренера стало пятое место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

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