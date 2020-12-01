Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли после концерта Басты

Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко). Об этом сообщает «Фонтанка» во вторник, 1 декабря.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что о закрытии комплекса был вынесен соответствующий протокол, материалы дела также были переданы в суд.

Ранее во вторник Попова доложила о произошедшем премьер-министру России Михаилу Мишустину, заявив, что расследование ведомства подтвердило собрание «недопустимо большого количества людей на концерте». Мишустин отметил, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — недопустимо».

30 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проверит концерт Басты, устроенный во время пандемии коронавируса.