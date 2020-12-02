Власти Петербурга запретили работу кафе и ресторанов в новогодние выходные

Все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — сказано в документе.

Ограничения не коснутся сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

В период с 20 декабря по 10 января будет закрыт доступ в Ленинградский зоопарк, в музеи и театры, на выставки и концерты. Власти рекомендовали вернуть полную стоимость билетов пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, а также туристические и экскурсионные поездки на автобусе. Всем организациям и предпринимателям необходимо усилить мероприятия по дезинфекции своих помещений, торговых точек, общественного транспорта, такси, вокзалов, аэропорта.