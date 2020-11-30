Губернатор Подмосковья допустил ослабление ограничений

Специалисты изучат возможность ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова цитирует РИАМО в понедельник, 30 ноября.

«Обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те [меры], которые могут быть избыточными на данном этапе», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что действующие ограничения необходимо обсудить с главным санитарным врачом.

«Наши жители должны спокойно и комфортно встретить Новый год, но с соблюдением всех мер безопасности», — добавил губернатор.

27 ноября Воробьев продлил действующие в регионе из-за пандемии ограничения до 13 декабря. В частности, речь идет о режиме самоизоляции для граждан с хроническими заболеваниями либо старше 65 лет.