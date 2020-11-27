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В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, действующие в регионе из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте подмосковного правительства.

Для жителей с хроническими заболеваниями либо старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 13 декабря. Им рекомендовано оставаться дома и выходить только в крайних случаях, например, в магазин или больницу. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат обучаться удаленно и не смогут пользоваться льготными транспортными картами. До 13 декабря запрещено посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов, но можно гулять по их внешней территории. На этот же срок ограничено проведение спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, образовательных, рекламных и других мероприятий с очным присутствием участников.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что власти собираются ослабить ограничения к Новому году и не будут вводить новые меры. Он отмечал, что достичь этой цели можно благодаря усилиям медработников и вакцинации от COVID-19.

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