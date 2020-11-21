В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Подмосковья продлили запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий со зрителями до 29 ноября. Соответсвующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте региона.

Ранее запрет на проведение спортивных, досуговых, зрелищных, развлекательных, выставочных, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан был установлен до 22 ноября. Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без присутствия зрителей.

Музеи, музееи-заповедники и дворцово-парковые музеи Подмосковья закрыли для посещения в конце октября. Однако посетителям разрешается совершать прогулки по территории музеев с соблюдением социальной дистанции.

С 17 октября в Подмосковье ввели запрет на работу ресторанов и клубов в ночное время. Ограничения коснулись заведений, в которых оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий с 00:00 по 08:00 по московскому времени.

Московская область находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. По последним данным, там зафиксировано более 100 тысяч случаев инфицирования, из них 887 — за последние сутки. 1871 человек скончался.

В стране за 19 ноября выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.