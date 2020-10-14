Губернатор Подмосковья оценил вероятность возвращения цифровых пропусков

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» оценил вероятность возвращения системы цифровых пропусков для передвижения пешком или на транспорте в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», — сказал глава Московской области.

Воробьев добавил, что власти Подмосковья стараются избежать повторного карантина и запретов, так как они ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят, поскольку падают доходы людей.

Режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте был введен в Московской области с 15 апреля и действовал до 23 мая.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина в регионе. «Потому что экономика останавливается, а последствия понятны», — сказал он.

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о решающей неделе по новым ограничениям в Москве. Он заверил, что ситуацию можно будет стабилизировать без новых мер, но при условии соблюдения всех нынешних предписаний. Такие решения, как продление школьных каникул и рекомендации гражданам из группы риска не выходить из дома, дали результат, но недостаточный — общий пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 10-11 процентов по сравнению с концом сентября.