Сотни волонтеров проследят за соблюдением масочного режима в Подмосковье

В Московской области организовали ежедневное дежурство волонтеров для контроля за соблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 9 октября.

«К дежурствам привлечено более тысячи волонтеров, которые работают во всех муниципалитетах на железнодорожных станциях, автовокзалах, на остановках, а также в электричках и в автобусах», — говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Волонтеры раздают маски, а также напоминают пассажирам об обязательном ношении средств индивидуальной защиты.

В ведомстве уточнили, что находится в маске необходимо не только при посадке в транспортное средство, но на станции или остановке.

8 октября губернатор области Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать масочный режим и другие рекомендации врачей, чтоб избежать взрывного роста новых случаев коронавируса. По его словам, маски остаются эффективной мерой борьбы с распространением вируса.

С прошлой недели стоимость маски в общественном транспорте снизилась до пяти рублей.