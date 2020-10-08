Воробьев призвал жителей соблюдать масочный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона соблюдать масочный режим и другие рекомендации врачей, чтоб избежать взрывного роста новых случаев заражения коронавирусом. Его цитирует РИАМО.

По словам главы региона, многие заразившиеся признавались, что находились в общественном транспорте или торговом центре без масок. «Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт», — отметил он.

Также Воробьев указал на опасность самолечения и призвал при возникновении симптомов болезни сразу обращаться к врачу.

Людям старшего возраста, с хроническими заболеваниями при возможности следует соблюдать режим самоизоляции, сказал губернатор.

«Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела. (...) К сожалению, здесь самая высокая смертность», — заключил он.