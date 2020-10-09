Власти Подмосковья назвали сроки вакцинации медиков от коронавируса

Вакцинацию медицинских работников от коронавируса могут начать в Подмосковье в ноябре, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 9 октября.

«Все мы ожидаем массовое производство вакцины. Думаю, что мы начнем применять и получим [вакцину] в конце ноября. Приоритет — это группа риска, конечно, медики», — сказала Стригункова.

Она отметила, что прививочная кампания будет добровольной.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. В гражданский оборот вакцина поступит в следующем году. Ранее прививку от COVID–19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.