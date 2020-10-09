Около 200 классов отправили на карантин в Подмосковье

110 классов отправлены в Подмосковье на карантин в связи с выявлением у школьников коронавирусной инфекции, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по области, Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 9 октября.

«На сегодняшний день 110 классов из 35 тысяч у нас закрыто по ковидной инфекции. И где-то около 80 классов закрыты по ОРВИ и гриппу», — рассказала Микаилова.

Она напомнила, что карантин объявляется в классе в случае, если хотя бы у одного школьника выявлен COVID–19. В случае острых респираторных вирусных инфекций занятия приостанавливаются, если симптомы наблюдаются у 20 процентов учащихся.

Ольга Микаилова добавила, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ являются обычные для осени. Взрослые болеют чаще детей, уточнила она.

4 октября в Минпросвещения назвали долю российских школ, находящихся на карантине по ОРВИ: три процента от общего количества.