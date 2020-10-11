Воробьев предупредил о последствиях в случае введения карантина в Подмосковье

Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Если карантин, то все — труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны», — сказал он.

Ранее Воробьев назвал способ избежать повторения карантина. По его словам, очень важным элементом в борьбе с распространением коронавируса является масочный режим. Также он призвал граждан избегать участия в публичных мероприятиях. «Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать», — сказал Воробьев.

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о решающей неделе по новым ограничениям в Москве. Он заверил, что ситуацию можно будет стабилизировать без новых мер, но при условии соблюдения всех нынешних предписаний. Такие решения, как продление школьных каникул и рекомендации гражданам из группы риска не выходить из дома, дали результат, но недостаточный — общий пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 10-11 процентов по сравнению с концом сентября. Доля пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями среди пассажиров уменьшилась незначительно.