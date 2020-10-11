Собянин раскрыл способ избежать жестких ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за переводом сотрудников на удаленную работу позволит не закрывать предприятия для борьбы с распространением коронавируса. Способ избежать жестких ограничений в столице он раскрыл в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

Он напомнил, что власти Москвы требуют от организаций предоставить списки работников, которые переводятся на дистанционную работу, чтобы контролировать соблюдение предписаний. «К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый "лайт-вариант", когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — заключил градоначальник.

9 октября Собянин предупредил о решающей неделе по новым ограничениям в Москве. Он заверил, что ситуацию можно будет стабилизировать без новых мер, но при условии соблюдения всех нынешних предписаний. Такие решения, как продление школьных каникул и рекомендации гражданам из группы риска не выходить из дома, дали результат, но недостаточный — общий пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 10-11 процентов по сравнению с концом сентября. Доля пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями среди пассажиров уменьшилась незначительно.

В связи с сильным ростом числа новых заражений власти Москвы до 28 октября приостановили бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку.