Собянин оставил возможность разблокировать социальную карту

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти оставят возможность разблокировать социальные карты гражданам, которым необходимо посетить медицинское учреждение. Об этом он написал в своем блоге.

«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — пообещал градоначальник.

В департаменте транспорта Москвы в свою очередь отметили, что если пассажир не входит в группу риска и у него заблокирована карта, то ему нужно обратиться в Московский социальный регистр.

В Москве с 9 октября приостановлен льготный и бесплатный проезд — такие меры введены властями из-за подъема заражаемости коронавирусом. Льготный проезд для школьников не будет доступен до окончания каникул, то есть до 18 октября. Бесплатный проезд для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября.