Воробьев дал поручение правоохранителям по ситуации с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил внимательно отслеживать соблюдение антикоронавирусных мер в регионе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 5 октября.

«Спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго — и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах. (...) Прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — сказал он.

По его словам, за неделю почти в 1,5 раза увеличилось число новых заражений в регионе. При этом масочный режим остается действенной мерой профилактики коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

«Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением антикоронавирусных мер усилили в магазинах и школах Подмосковья.