В Подмосковье приостановят работу клубов и ресторанов ночью

В Подмосковье приостановят работу ресторанов и клубов в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Запрет вступит в силу 17 октября и будет касаться посещения гражданами заведений, в которых оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий с 00:00 по 08:00 по московскому времени. «Под развлекательными мероприятиями понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», — разъясняется в документе.

Ранее Воробьев оценил вероятность возвращения системы цифровых пропусков для передвижения пешком или на транспорте в регионе. По его словам, правительству региона не нравится эта идея, и оно постарается избежать ее реализации. Губернатор добавил, что Подмосковье стремится не допустить введения повторного карантина и запретов, так как они ни к чему хорошему не приводят из-за падения доходов людей.

Режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте был введен в Московской области с 15 апреля и действовал до 23 мая.