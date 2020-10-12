Выявлены регионы России с самой высокой смертностью по коронавирусу

Самая высокая смертность пациентов с коронавирусом, по последним данным, зафиксирована в Санкт-Петербурге, Дагестане и Тверской области. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

В Санкт-Петербурге по состоянию на 12 октября летальность от коронавируса составила 6,73 процента, в Дагестане — 4,74 процента, в Тверской области — 3,74 процента. Следом идут такие регионы России, как Тульская, Новосибирская и Владимирская области — там этот показатель составил 3,65, 3,49 и 2,98 процента соответственно.

Также в десятку регионов по смертности от коронавируса вошли Пермский и Красноярский края (2,94 и 2,66 процента соответственно), Севастополь (2,88) и Омская область (2,75).

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве, Петербурге и Подмосковье. Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исхода, еще 1 024 235 человека выздоровели.