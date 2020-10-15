Воробьев заявил об увеличении количества бригад скорой помощи

Количество автомобилей скорой помощи увеличили в Подмосковье в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 15 октября. Его цитирует РИАМО.

«Чтобы врачи могли своевременно приезжать на вызовы, автопарк неотложной помощи увеличился на 300 легковых автомобилей. Сейчас в Московской области ежедневно 10-11 тыс вызовов — почти вдвое больше, чем в обычное время», — сказал он.

По словам Воробьева, в аптеках и медучреждениях региона сформирован необходимый запас лекарствнных средств.

Накануне губернатор заявил, что областное правительство попытается избежать возвращения системы цифровых пропусков для передвижения пешком или на транспорте.

Ранее Воробьев говорил, что власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина в регионе.