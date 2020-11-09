В Подмосковье увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом

Количество коек для пациентов с коронавирусом увеличивают по географическому принципу по всей территории Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 9 ноября.

«Необходимые ресурсы на увеличение тестов ПЦР и покупку средств индивидуальной защиты в Подмосковье имеются», — заверил глава региона.

Воробьев также рассказал, что в регионе увеличено количество машин неотложной помощи, чтобы врачи могли обрабатывать большее количество вызовов.

Глава муниципалитетов губернатор поручил наладить взаимодействие с социальной службой, в частности с волонтерами. «Каждый из вас должен иметь команду волонтеров, которые помогают с рецептами, с продуктами», — сказал он.

За последние сутки в Подмосковье выявили 660 новых случаев заражения коронавирусом.