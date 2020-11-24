Власти Подмосковья собрались ослабить ограничения по COVID-19 к Новому году

Власти Подмосковья не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, а, наоборот, хотят ослабить уже существующие к новогодним праздникам. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — сказал глава региона.

Он предположил, что достичь этой цели получится благодаря усилиям медработников и скорому запуску вакцинации от COVID-19.

Ранее в Московской области из-за пандемии были отменены массовые новогодние мероприятия. Воробьев призывали жителей провести праздники с семьей дома.

В регионе действует временный запрет на проведение спортивных, развлекательных, досуговых, зрелищных, выставочных, рекламных и других мероприятий, на которых присутствуют зрители. Закрыт вход в музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи, но разрешены прогулки по их уличной территории. Рестораны и клубы могут работать с восьми утра до полуночи.