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Власти Подмосковья отказались от новогодних массовых мероприятий

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Власти Московской области отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Массовых мероприятий у нас придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал он.

Воробьев отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с вирусом, но решения о введении новых ограничений в Подмосковье будут приниматься с учетом эпидемической картины. «Мы сделаем все для того, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле и с хорошими пожеланиями друг другу», — добавил он.

Ранее в области до 29 ноября был продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Студентов подмосковных вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение.

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