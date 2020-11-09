Студентов вузов и коллеждей Подмосковья переведут на дистанционку из-за COVID-19

Студентов вузов и колледжей Московской области переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» в понедельник, 9 ноября.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», — сказал губернатор. По его словам, обучение в таком формате начнется 16 ноября.

Кроме того, с 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты, и они не смогут пользоваться общественным транспортом. Это связано с тем, что пожилые люди тяжелее остальных переносят коронавирус, пояснил Воробьев.

Подмосковье находится на втором месте по числу случаев заражения коронавирусом после Москвы. С начала эпидемии там выявлен 90 251 инфицированный. Поправились 67 150 человек, умерли 1677 человек.