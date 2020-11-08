Собянин назвал нестабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нестабильной ситуацию с коронавирусом на дистанционном обучении в школах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, даже после введения дистанционного обучения стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве пока не произошло. «Мы видим, что что вновь наращивается динамика по ковиду», — сказал он, комментируя продление дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов.

Власти Москвы пока не будут вводить жесткие ограничения. Собянин добавил, что система здравоохранения столицы на данном этапе справляется с вызовами.

Ранее городские власти отказались вводить локдаун и закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. По словам Владимира Ефимова, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, нет необходимости вводить пропускной режим или ужесточать требования по дистанционной работе для офисных сотрудников.

Собянин объяснил данные о смертности среди пациентов с коронавирусом тем, что 95 процентов от всех скончавшихся в больницах пациентов занимались самолечением.