Собянин объяснил данные о смертности пациентов с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил данные о смертности среди пациентов с коронавирусом, которые находились в больницах. Об этом сообщает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что 95 процентов от всех скончавшихся в больницах пациентов с COVID-19 занимались самолечением. «Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением», — сказал он.

Собянин отметил, что необходимо звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое пропишет врач. Он также заявил, что с препаратами для лечения COVID-19 в Москве проблем не было, система здравоохранения справляется с вызовами и полностью обеспечена всем необходимым.

Ранее власти Москвы отказались вводить локдаун и полностью закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, также нет необходимости вводить в Москве пропускной режим или ужесточать требования по дистанционной работе для офисных сотрудников.

По данным на 5 ноября, в Москве выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 заражений и 67 летальных исходов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 450 436 новых заражений, выздоровел 329 201 человек, умер 7071.