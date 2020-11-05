Собянин ответил на вопрос о закрытии Москвы из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют закрывать город из-за распространения COVID-19. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Таким образом градоначальник ответил на вопрос о введении в столице жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, болезнь еще не ушла, и за рубежом вводятся более жесткие меры, но в Москве это пока не предполагается.

Собянин подчеркнул, что система здравоохранения пока справляется с текущей ситуацией.

Ранее 5 ноября Собянин сообщил, что с начала текущей недели ситуация с коронавирусом в Москве начала обостряться, что заметно из числа новых выявленных случаев заражений и госпитализаций. Он добавил, что в последние два дня динамика вновь выявляемых случаев снижалась. Стабилизировать ситуацию помогают соблюдение масочного режима и перевод части офисных сотрудников на удаленку, а также дистанционное обучение, добавил мэр.

По данным на 5 ноября, в Москве выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 заражений и 67 летальных исходов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 450 436 новых заражений, выздоровел 329 201 человек, умер 7071.