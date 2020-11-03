Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч. Как сообщает в Telegram оперативный штаб столицы, за минувшие сутки в городе скончались 68 человек.

Всего с начала эпидемии число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 7004.

За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев коронавируса, зарегистрировали 355 летальных исходов и 15 331 выздоровление. Общее число инфицированных по стране с начала пандемии составляет 1 673 686, умерли 28 828 человек, выздоровели — 1 251 364.

2 ноября оперштаб рапортовал, что темпы заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций зараженных в Москве за неделю значительно снизились. Две недели назад прирост новых случаев за семь дней составил 20 процентов, по госпитализациям — 14 процентов. За последнюю неделю это цифры снизились до минус 0,7 и 1,9 процента соответственно. «То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую», — уточнили в оперштабе.