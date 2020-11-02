В Москве снизились темпы заболеваемости COVID-19

Темпы заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций зараженных в Москве за неделю значительно снизились, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Две недели назад прирост новых случаев за семь дней составил 20 процентов, по госпитализациям — 14 процентов. За последнюю неделю это цифры снизились до минус 0,7 и 1,9 процента соответственно. «То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую», — уточнили в оперштабе.

По данным на 2 ноября, в Москве выявлено 4796 новых фактов инфицирования. Днем ранее их было 5261, до этого — 4952.

Руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков ранее спрогнозировал пик и спад эпидемии коронавируса в Москве. Ссылаясь на расчеты математической модели кривой распространения инфекции, он указал, что к концу января 2021 года в столице будет примерно 115 тысяч активных больных, в феврале начнется снижение.