Инфекционист спрогнозировал число случаев COVID-19 на пике пандемии

Пик коронавируса ожидается в России не раньше, чем через месяц, максимальное число заразившихся в этот период может составить 22 тысячи в сутки. Такой прогноз дал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

По его словам, в Москве пик распространения коронавируса возможен уже через неделю. Специалист подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее 2 ноября руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков заявил, что спад заражаемости коронавирусом возможен в феврале. Он отметил, что любые изменения могут существенно повлиять на прогноз.

В России за последние сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (13) и Ненецком автономном округе (4).

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