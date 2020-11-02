В России умерли 238 пациентов с COVID-19 за сутки

В России за сутки умерли 238 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 2 ноября.

238 пациентов с COVID-19 умерли в России за сутки

За последние 24 часа в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее в понедельник руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков заявил, что спад заражаемости коронавирусом возможен в феврале. Он отметил, что любые изменения могут существенно влиять и изменять прогноз.

28 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 регионах России сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. По ее словам, в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.