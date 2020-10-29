Мэр Москвы Сергей Собянин оценил необходимость жестких мер из-за коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится», — сказал он. Политик выразил надежду на то, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе, в Москве вводить не придется.

Собянин добавил, что на данный момент «ситуация говорит о том, что можем обойтись без этого».

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась, а темпы роста основных показателей распространения инфекции снизились в 10 раз. По его словам, за последние два дня в столице впервые за долгое время госпитализировали меньше людей с COVID-19, чем выписали.

За последние сутки в столице выявили 4 906 новых случаев заражений коронавирусом, выздоровели 3 780 человек, умерли 66 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 413 928 заражений, 303 831 выздоровление и 6 644 летальных исхода.